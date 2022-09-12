許多人聽到高脂肪的食物就退避三舍，下意識認為吃了不僅會長胖還會高血脂，對此，營養師蔡濰安在臉書粉專發文指出，有些食物雖然本身脂肪高，但是優點卻不少，並分享4種優質的高脂肪食物，還它們「清白」。

首先是「酪梨」，蔡濰安表示，酪梨又被稱為「森林中的奶油」，屬油脂類而非水果類，酪梨中的單元不飽和脂肪酸有助於降低血脂和膽固醇，減少心血管疾病風險。此外，酪梨的膳食纖維及植化素豐富，也是維生素C的良好來源。

其次是「奇亞籽」，雖然體積小，但纖維高、吸水能力強，減脂期適量的攝取可增加飽足感。此外，奇亞籽含有豐富的Omega3脂肪酸，可減少罹患心血管疾病風險。

第三是「黑巧克力」，黑巧克力中的色胺酸是合成快樂賀爾蒙血清素的原料，能使人心情愉悅、降低壓力。而且黑巧克力中的多酚及類黃銅還可以抗氧化、抗發炎。

第四是「高脂魚類」，鮭魚、鮪魚、鯖魚都是屬於油脂豐富的魚類，其中的EPA及DHA有助於抑制發炎反應，也能降低肝臟中的三酸甘油脂合成。

最後蔡濰安提醒，雖然上述4種高脂肪食物優點多，但攝取過量也會發胖，務必適量進食。