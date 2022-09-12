今年兩次打進四大公開賽男單決賽，挪威23歲好手魯德（Casper Ruud）都帶著遺憾離開球場，由於先後被西班牙納達爾（Rafael Nadal）、阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz ）打碎冠軍美夢，讓魯德開玩笑說：「希望別再打西班牙人了。」

本季法國網球公開賽男單決賽，魯德直落三不敵偶像納達爾，來到美國網球公開賽決賽，盤數上1比3受挫比他小4歲多的阿卡瑞茲，賽後他笑說：「如果我還能再打進大滿貫決賽，希望別再對上西班牙選手了，他們太清楚要怎麼贏四大賽決賽。」

比較今年兩次大滿貫決賽落敗心情，魯德表示，在法網，他很難相信自己可以擊敗納達爾，至於阿卡瑞茲，就像很難打開的堅果那樣難纏，「面對阿卡瑞茲我還是覺得我是比較不被看好的一方，但今天的比賽對我來說更有趣了，我不用在最重要的賽事去對抗此生最崇拜的偶像，因此我更能輕易相信自己有希望獲勝。」

魯德補充：「今天的決賽一樣不容易，但我更有信心，這兩次四大賽決賽經驗為我建立更多贏得大滿貫冠軍的自信。」

魯德美網屈居亞軍，讓他暫時無緣成為ATP巡迴賽首位挪威籍世界第1，但他仍將從世界第7上升到世界第2，加上他美網準決賽贏球，也阻止納達爾重返世界第1，新科世界球王將由新一任美網男單冠軍阿卡瑞茲坐上。