大陸女星馬雅舒2006年閃嫁吳奇隆，然而婚姻只維持3年就結束，更傳出吳奇隆因此被「淨身出戶」，對此馬雅舒否認佔前夫便宜。後來2010年她改嫁已有1女的澳籍富商羅伯特，並產下一對混血兒女，近年來行事轉趨低調，已較少更新社群，哪料，本月(9)主動拉老公玩抖音，曝光45歲驚人的外表和超完美體態。

針對2009年馬吳離婚原因，不時被網友拿來討論。過去馬雅舒被拍到密會高帥洋男，她大方承認追求事實，當時有消息稱，吳奇隆是因馬多次出軌，才會無奈提出離婚的要求，甚至在2013年有媒體報導，馬吳離婚條件是女方可拿百萬贍養費以及6棟千萬豪宅，對此馬雅舒嚴正否認，並強調自己未佔前夫便宜。

2017年馬雅舒曾談及和吳奇隆的離婚主因。(圖/微博)

2017年馬雅舒與老公上節目《媽媽是超人》，突然被13歲繼女阿迪雅問：「妳為什麼和前夫分開？」儘管馬雅舒有些措手不及，仍給出答覆：「我不想再為他做任何事，他對我也是如此，所以我們分開」，馬雅舒還說，她願為羅伯特做任何事，甚至於「可以為了你爸爸而死」，但與吳奇隆之間，已失去這種感覺。

馬雅舒一家錄中秋影片，網友焦點都在馬雅舒的凍齡外貌，而繼女阿迪雅並未入鏡。(圖/Robbie&Yaya 抖音)

日前恰逢中秋佳節，馬雅舒在和老公新創的抖音，安排趣味遊戲「月餅盲吃大挑戰」，家人間輪流戴眼罩猜月餅口味，若輸了會被玩具捶敲打，氣氛非常熱鬧，不過網友焦點都在45歲馬雅舒，可見她肌膚輕彈可破、身材依舊纖細，直誇「女人嫁給愛情越來越年輕」、「高顏值的一家人，好美啊」、「感覺很幸福」。