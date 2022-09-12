清冠一號公費使用對象限縮引發民怨後迅速修正，傳出會有所改變與民進黨台北市長候選人陳時中有關，昨（11）日上午他坦承曾與疫情指揮官王必勝討論疫情，下午又急速改口稱已經很久沒跟王必勝聯絡，引起議論。對此，媒體人逆風的烏鴉今（12）日就在臉書上指出，「陳時中所謂的『再三支持清冠一號』是假，逼到萬不得已疫情爆發了，才趕快給它EUA才是真」，引發討論。

陳時中日前接受媒體訪問時表示「清冠一號是國人之光，在中一醫藥研究所的努力下，有這樣的一個好東西，可以幫助很多covid-19的病人」，他在衛福部長任內，就「再三支持，希望這樣的好東西讓更多人可以利用」，這讓逆風的烏鴉在臉書上猛轟「陳時中怎好意思說自己再三支持清冠一號？」，更指出早在2020年疫情之初，中醫所就開始研發以中藥醫治確診者。逆風的烏鴉更點出時間序「2020年4月，中醫所研發清冠一號的配方完成；5月，技術移轉給國內8家中藥行；10月，清冠一號開始在國外販售」。

逆風的烏鴉接著說，「2021年3月14日，蔡英文在一場公開活動上，公開誇耀清冠一號幫台灣走出去」，可是諷刺的是，當清冠一號在國外販售、蔡英文誇它幫台灣走出去時，清冠一號在台灣卻無法販售。衛福部沒給他藥證，也沒給它EUA；而因為他當中的某些成分，清冠一號也無法以保健食品名義販售。逆風的烏鴉更指出，衛福部當時的作法，就是當鴕鳥：反正國內沒重大疫情，所以也不想面對。

逆風的烏鴉更說，直到去年的5月18日，衛福部才終於給了清冠一號EUA。距離完成研發、授權給8家中藥行，已經整整過了一年；距離可以在國外販售，也整整過了半年多。逆風的烏鴉強調，換句話說，陳時中所謂的「再三支持清冠一號」是假，逼到萬不得已疫情爆發了，才趕快給它EUA才是真。

最後逆風的烏鴉更質疑，「如果那1年時間是衛福部對清冠一號有疑慮，怎會一下子疑慮就沒了？如果沒疑慮，為什麼要拖半年才給EUA？現在民眾對於限縮清冠一號使用有意見，陳時中才出來當好人；但做過的事情，哪有這麼容易蓋過去？」