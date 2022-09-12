國民黨宜蘭縣黨團今（12日）召開記者會抨擊江聰淵營養午餐免費政見抄襲，以「政見學林姿妙，要抄又要譙，反起隨反倒，一切都雙標」；民進黨宜蘭縣黨團回應，政策辦理是延續性的，沒有抄襲與否的問題，如照國民黨這個邏輯，最會拿香跟拜的是林姿妙吧！請藍營不要自我感覺良好。

國民黨縣議員黃琤婷指出，以「政見學姿妙，要抄又要譙，反起隨反倒，一切都雙標」，諷刺江聰淵陣營先是全黨杯葛反對營養午餐免費，稱是不可能實現的「妙氏騙局」，接著看自己提出的要家長負擔部分餐費不受青睞，又轉變立場抄襲吃飯、讀書免費政見，自稱為精進版，抄襲得理直氣壯，簡直無恥，無愧雙標之名。

國民黨縣議員莊淑如表示，江聰淵拋出延續營養午餐免費政見，還加碼每餐從45元提升至50元，莊嘲笑抄襲政見也要做點功課，宜蘭縣學童免費營養午餐目前每餐經費早已提升為55元至59元，山地偏鄉學校更是高達62元；江聰淵說學生午餐經費要提升至50元，根本不是加碼，而是減碼倒退嚕。

民進黨宜蘭縣黨團回應，政策辦理是延續性的，沒有抄襲與否的問題，好比縣長林姿妙上任後，對於過去民進黨執政時大力推動的鐵路高架及國際童玩節等政策，林不也都延續辦理，如照國民黨的邏輯，最會拿香跟拜的是林姿妙。

綠營黨團指出，宜縣府營養午餐政策已被審計室糾正多樣缺失，林姿妙明顯怠忽職守、疏於管理，讓學童吃到食物中毒，這才是家長們及各界最在意的問題。而江聰淵為了讓孩子吃的好、吃的安全、吃的放心，在與許多教育界人士及家長討論後，提出精進版的政策。

綠營說，除了要提高目前每餐餐費至50元之外，重點在於積極管理措施的介入，就是要改善林姿妙團隊被審計室指出的不當之處；也請藍營不要只會護航，也該做點功課，教育處今年6月21日才發稿指出每餐餐費由42元進行調整，何來50元至59元之說，請好好地把監察院審計報告書看完，不要只會自我感覺良好。

縣府教育處表示，宜蘭縣響應3章1Q政策，執行率為百分之百，補助的經費也優先用在食材上面，所以午餐經費每餐確實是50元至59元；縣府也持續推動學校午餐查驗機制，請校長、午餐秘書、行政人員及家長組成稽查小組，稽查頻率更是由每個月1次提升至3次。