台東縣長饒慶鈴表示，為培育未來人才，台東在108學年度於國中開辦創業社團，鼓勵學生以實際行動探索世界、探索未來，此為全台首創。

饒慶鈴今（12）日於臉書指出，每個家長都希望孩子平安健康，長大後有一技之長生活無虞，但有的孩子就是對國英數理沒興趣，卻很會發想、很有創意，所以她才決定於國中開辦創業社團。

這些創業社團是依學生的興趣、區域發展趨勢創設，饒慶鈴說明，有結合時代脈動的醫護長照類、運動傷害防護或新娘秘書養成社團，也有足療、電腦繪圖等實用課程，讓孩子動手做、了解自己將來是否可能從事相關行業、還是要務實再進修。

統計至今年9月開學，台東縣已有22個學校開設22個職業探索社團，累計349名學生參與，當中20名學生取得烘焙、金銀珠寶品加工、電腦軟體應用等丙級技術士證照。

「條條大路通羅馬。」饒慶鈴說，不管是繼續升高中、念大學，或是走向技職體系，希望每個孩子都喜歡學習、並永保向前進的動力，成為台東未來重要的一份子。