時序進入秋天，在這個收獲的季節裡，不少人都希望自己能獲得豐厚的果實，對此運勢命理網站《靈匣網》分析，巨蟹座、獅子座、天蠍座、射手座、摩羯座入冬前財運爆棚，不僅財源滾滾，還能收獲好名聲。

【巨蟹座】偏財順意

入冬前巨蟹的正財運不是特別好，甚至可以說是有點縮水，不過偏財運很不錯，不僅能夠彌補正財上的缺失，還會剩下一筆不小的數目。建議巨蟹不要束縛自己，對什麼事情感興趣就去嘗試，雖然目前看來會覺得有點浪費時間、耗費心神，但只要過了眼前的這一關，就能為自己帶來滾滾財運，還可能收獲好名聲，所以不要放棄，堅持下去便會有好訊息傳來。

【獅子座】正財蓬勃

入冬前獅子對待工作態度認真，且付出很多辛苦和努力，因此在職場上備受主管歡迎，正財運自然也很不錯，尤其快到年末，還會有很多分紅獎金入帳。不過提醒有權利的獅子，不屬於自己的東西就不要奢望，面對灰色收入更是要敬而遠之，否則不僅眼前擁有的一切會消失不見，往後幾年的運氣也會受到影響。

【天蠍座】財富轉折

入冬前身處職場的天蠍財運比較一般，沒有太大的收獲，也沒有什麼損失，但自行創業的天蠍財運可就很好了，也許剛開始會有些坎坷，或不被大家支持，讓你感到無助和孤獨，但只要堅持下去，保持著積極向上的態度，一個月後就會出現轉折，甚至還會有很大的驚喜。不過提醒天蠍要注意感情問題，不要太放縱，否則會影響財運。

【射手座】正財入帳

入冬前射手的正財運不錯，畢竟他們就是一個安分守己的職場人，有能力也有素質，所以無論是主管還是同事都很喜歡他們，薪資水平自然很高。今年秋季射手可能會有點忙碌，但只要熬過了這段時間，入冬前就能獲得一筆分紅獎金，另外若想要增加收入，也可以嘗試一下股票，至於其它方面的投資就不用考慮了。

【摩羯座】投資獲益

入冬前摩羯的正財運還可以，既沒有損失，也沒有大筆進帳，不過可以嘗試一下投資理財，尤其是在金屬和醫療方面，會有很大的驚喜。另外摩羯的家人財運也不錯，多少能減輕他們的壓力，簡單來說就是支出降低，錢自然能越存越多。