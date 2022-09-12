觀察非投資等級債今年以來表現，優於投資級債與公債，原因除相關債券承受較低的利率風險，7月市場情緒改善時，隨股市等風險資產走揚，同時因發行企業的償債能力，為2008年以來相對健全時期，較低的利率風險，可望在升息循環期間，抵禦公債殖利率走升對債券價格帶來的壓力。

市場法人認為，儘管上半年非投資等級債不免因避險情緒出現震盪，然而創新科技引領全球產業趨勢，財務狀態比多數受景氣循環影響的公司更穩健，長期違約率低、信用品質較佳，因此預期第四季美國升息進入尾聲後，創新科技非投資等級債可望引領整體債市、並展現價值面回升契機。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊表示，信評公司穆迪指出，正面影響未來信用市場關鍵之一為「科技創新」，機器人、數位經濟、顛覆式創新等創新科技，改變了生產、金融、消費與工作方式，使得科技非投資等級債去年更達到零違約狀態。

科技企業關鍵地位，更確實反映過去20年來，科技非投資等級債券平均違約率只有1.4％，為整體非投資等級債券違約率3％的一半不到，甚至去年全年更達到零違約狀態，相對金融及能源債券，科技債信用品質更為優異。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，科技創新早已延伸到傳統產業升級議題，這些幫助各行各業升級的創新科技公司，往往具備趨勢財，尤其過去兩年，疫情改變生活模式，其中線上科技運用已不可逆，即疫情反成為加速科技創新企業營收獲利的利多因子，進而帶動信評升級的價值重估契機，明日之星特質，也反映在過去10年，科技非投資等級債相對金融債，及整體非投資等級債，更優異的績效表現。