隆大（5519）和華友聯（1436）因新案入帳助攻，今年8月單月營收各達9.59億和8億元，助隆大前8月營收年增45％，而華友聯雖然前8月營收23億元，還是年減1％，但，距離去年全年歷史高點的25.79億元，已近在咫尺了。

隆大營建今年8月營收9.59億元，年增604.95％，累計今年前8月營收30.65億元，年增45.28％，一吐今年上半年不振的悶氣。

隆大總經理洪茂源12日表示，8月營收爆發，主要來自「隆大鳳凰三期」、以及「鳳凰冠」的完工、交屋入帳，這2個建案，也將成為至今年底的營收貢獻來源。

除了「隆大鳳凰三期」透天厝和「鳳凰冠」大樓，隆大今年底之前，也有透天建案「鳳凰天畝」的幾戶餘屋，可供銷售入帳。

與隆大同樣在去年營收創新高的華友聯開發，今年8月也繳出漂亮成績單，8月單月營收8.64億元，年增622.04％，累計今年前8月營收23.04億元，年減1.30％。

華友聯董事長陸炤廷表示，8月營收衝高，主要是預售時已有良好銷售佳績的「i世界一期」和「H Time」這2個預售案交屋入帳所致。

陸炤廷指出，「i世界一期」和「H Time」進入密集交屋期之後，9月和10月也將扮演營收向上挺進的功臣，也將是華友聯今年的營收2大重要來源。

法人說，「i世界一期」和「H Time」2個大樓建案，合計總銷超過40億元，由於在預售階段，大多數都已售出，扣掉8月交屋入帳的8億多元，大約還有17億元可供入帳，因此，華友聯今年營收可望上看40億元，一舉超越去年的全年營收25.79億元，再創新高。