淨零碳排已成為世界各國努力的方向，開發氫能也成為重點之一，經濟部長王美花12日時表示，經濟部已成立氫能工作小組，中油會負責未來的供應、台電會研究如何參配，而中鋼也會在產業端研究該如何運用在煉鋼、代替煤焦炭的問題，接下來能源局會展開修法，國發會也會統整相關研發補助、目前已經有產業節能減碳方案得到許可。

王美花出席「歐洲商會-台灣中油「淨零報告書」發表會」會後接受聯訪時，她強調，目前再生能源產出之後就會馬上被用掉，不需要儲存、也不用轉換為氫能，但未來量能上來之後，舉例來說，離岸風電在冬季有很多發電不會馬上用掉就會儲存。

她提到中小企業購買綠能的問題，經濟部也積極協助綠電需求、盤點廠商，但了解的結果是，經濟部已經供應足夠的綠電，但中小企業提出了價格問題。她也指出，例如台糖釋出部分閒置土地、彰濱工業區閒置土地等，透過招標方式來設置太陽光電，光電產出後7成讓開發商市場上販賣、3成要拿到檢驗局的綠市集，讓中小企業來買到價格較合理的綠電。