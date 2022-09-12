華航（2610）今（12）日公布8月合併營收為127.56億元，月減1.39％、年增14.19％。其中，客運收入24.81億元，月增17.12％、年幅505.12％，主因為各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，客運收入創疫情以來新高。

另外，華航8月貨運收入為95億元，較去年同期減幅5.95％，主因為整體貨運市場受到通膨、匯差、庫存周期延長等因素影響，空運填艙競爭壓力大，運價不易拉抬，致使整體貨運收入減少，但單位收益仍優於去年同期。

華航表示，客運部分各航線增班策略奏效，尤其東南亞、東北亞及北美地區運能明顯提升，適逢暑假探親及學生旅運需求旺盛，各區客運營收皆大幅成長。貨運部分，由於去年底空運急貨需求大，運價也水漲船高，墊高比較基期，今年隨著空運需求型態調整，運價也漸趨合理化，貨收較7月表現微幅下滑。

展望第四季營運，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，10～12月規劃客運增班三成，每週提供超過200班來回載客航班，除維持骨幹客運航線班表穩定，並評估規劃航點復飛、增加航班次數與開闢新航點，華航9月復飛峇里島航線，除銷售基本三／四航權核心產品，亦積極推廣來台轉機跨區產品，衝刺客運收入。

在貨運部分，面對空運市場貨量不穩定及運價波動，華航將積極配合年底傳統的購物消費旺季及返校開學潮，伺機增開加班機或包機，並持續整合客貨機運力，使整體客、貨機艙位裝載率提升，增加整體貨運營收。