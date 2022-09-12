炎亞綸今（12日）宣布11月20日生日當天於台北流行音樂中心舉辦「炎宇宙@aayan1120」演唱會，他表示此次將以「炎亞綸的私密秀」形式演出，「開場就跟人家不一樣，組成形式跟演唱會也不太一樣」，將以他的戲劇、綜藝、時尚以及社會關懷作為四大主軸，讓大家更了解不同面向的炎亞綸。至於演唱會當天巧撞2男神瘦子及周湯豪演唱會，炎亞綸笑回OK啦，有競爭才有壓力。

他透露主辦單位約莫3、4月告知爭取到他生日當天的北流場地，由於距離上一次辧大型個唱已10年前，他一開始原本有點猶豫，後來想想「好像有點緣份的感覺，更燃起想辦的心」，並為演出勤健身，屆時上演猛男秀？他笑回：「我本身就是個猛男，會走秀也會在台上換衣服。」不排斥放送養眼身材；炎亞綸演唱會門票於9月17日在拓元售票系統開賣。