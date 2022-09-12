即將登上興櫃的星宇航空8月單月客運營收為1.60億元，較上月營收1.10億元成長45％，較去年同期增加577％，主係全球旅遊風氣逐漸回溫，載客人數較去年同期增幅723％，隨著國境解封可望續增。

星宇前8月營收為11.1億元，較去年同期4.81億元，增加131％。 其中，客運營收為5.64億元，較去年同期增加173％，貨運營收為4.75億元，較去年同期增加107％。

機隊方面，截至8月共有9架A321neo、3架A330neo，其中A330neo已於6月開始投入區域航線營運，除此之外，今年底前預計再交付4架A321neo、1架A330neo、及2架A350廣體客機。

隨著日本放寬外國觀光客入境無導遊陪同旅行團及恢復美加紐澳、歐洲及邦交國國民入境免簽證，台灣邊境政策可望逐步放寬，旅運市場有望重拾信心，星宇航空本日也宣佈自10月28日起，開航深受國人喜愛的沖繩、札幌航線，越南峴港航線也將於同日起復飛，迎接年底旅遊旺季。

星宇航空表示，隨著政府入境管制逐步開放，8月收入月增比及年增比已連續四個月呈現正成長，為配合逐步提升的機位需求，各航線將持續增班。展望疫後旅遊潮星宇航空也積極籌備新航點開拓飛行版圖，繼東京、大阪和福岡定期航線後，選定開航日本觀光勝地沖繩、札幌。

日本向來是台灣旅客最喜愛的旅遊國家之一，以距台灣最近的日本縣市「沖繩」和冬季觀光勝地「札幌」為新航點，提供往返日本旅客優質的飛航選擇。飛行時間僅需約七十分鐘的「沖繩」，可輕鬆造訪超夯觀光名勝如波之上神宮、古宇利島、國際通、玉泉洞、美麗島水族館、美國村等，亦可選擇跳島玩法至宮古島及石垣島，擁抱沖繩的海島艷陽。

展望2022下半年旅遊市場復甦，日本冬季熱門旅遊城市「札幌」也將同步開航，距今150年前才開拓的北海道，在日本屬歷史較短的地區，但也因此留下許多西式建築。最為著名的景點如北海道廳舊廳舍、札幌市鐘樓、北海道神宮和札幌電視塔等，每逢冬季更有眾多旅客慕名到來，欣賞美麗的雪景和冰雕。