民進黨新北市議員李坤城先前質詢曾指出，蘆洲鴨母港溝整治做半套，質疑新北市長侯友宜「改變的勇氣」只做一半，遭水利局長宋德仁批評「混淆視聽、扭曲事實」。李坤城今趁議會總質詢再度質疑侯友宜，並批局長批他「亂亂講」，沒有資格上台說明，侯友宜則在一旁緩頰，場面尷尬。

李坤城先前質詢指出，蘆洲鴨母港溝整治下游整治雖做得漂亮，但上游整治只做半套，至今仍是又髒又臭，並嘲諷根本是「半套的勇氣」，只有改變一半。水利局當時即澄清，過去上游是計畫道路，整治歷經10多年無法有效改善，但市長上任後處理2年內整治完成，上游段也比照下游一併處理。

水利局指出，鴨母港溝新設子溝工程設計及發包作業，利用新設子溝調整坡度，並增設抽水機組協助抽排，除改善該處排水及異味問題，並於兩側灘地種植草皮，提升鴨母港溝河岸環境品質。

宋德仁說，鴨母港溝上游整治工程今年3月開工，目前施工團隊正在上游辦理兩側護岸整理、萬福橋下方進行沉沙池淤泥清除及安裝抽水機等工項，完成後將於灘地上方種植草皮，以美化河道景觀及環境，工程預計於9月底完工。

李坤城今不滿宋德仁批評他「亂亂講」，再度質詢鴨母港整治議題，不準宋德仁上台，宋德仁要求講2分鐘也被拒絕，只能在侯友宜旁咬耳朵，侯友宜則在一旁幫腔緩頰，力挺局長都有做好整治。

另外，李坤城也說，監察院曾糾正金山小編過勞案、衛生局女職員輕生案，質問新北市長侯友宜有無慰問當事人家屬，並指侯都找局處首長處理，沒有親自關心，令家屬感到「硬漢無情」，不過，侯友宜強調，他事後有去金山小編家慰問，也有到衛生局關懷同仁，社工持續關懷，做後續心理輔導、專業醫療諮詢。