國家交響樂團音樂總監馬寇爾攜手享譽國際的小提琴家黃俊文，一起呈現布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，此外還有德布西的《蘇格蘭進行曲》、孟德爾頌的交響曲《蘇格蘭》，皆以「蘇格蘭」為主題，這套曲目不只在台北、高雄演出，同時還會到台東演奏。（趙雙傑攝）

國家交響樂團（NSO）2022年至2023年新樂季的開季音樂會，將由音樂總監馬寇爾攜手享譽國際的小提琴家黃俊文，一起呈現布魯赫的《蘇格蘭幻想曲》，此外還有德布西的《蘇格蘭進行曲》、孟德爾頌的交響曲《蘇格蘭》，皆以「蘇格蘭」為主題，這套曲目不只在台北、高雄演出，同時還會到台東演奏。

馬寇爾表示，蘇格蘭和台灣一樣是四面環海的島嶼，「這次演出曲目透過不同作曲家的視角，聆聽蘇格蘭這座島嶼，對應到台灣，也可以觀看我們的現況和環境，邀請大家在聆聽的過程中，共感音樂與人生的連結。」

黃俊文表示，布魯赫譜寫《蘇格蘭幻想曲》時，並沒有到過蘇格蘭，但是卻能寫出原汁原味的小提琴協奏曲，「他透過閱讀和蒐集資料，譜寫蘇格蘭風情，而且寫得很好，透過這種沒有主觀意識的溝通，也讓人們可以更加了解彼此。」

黃俊文表示，全曲從一開始的降e小調，出現了很多美妙的民謠、節奏和曲調，曲末為降E大調，「這也反映了兩年多來人們一起攜手度過的一切，期望未來會更好。」

此外，由於在蘇格蘭民謠裡，豎琴是重要的元素，也因此豎琴也在這首樂曲裡占了重要的比重，演出位置會在獨奏小提琴旁邊。黃俊文表示，兩項樂器互相配合，「小提琴表現漂亮的旋律，豎琴則掌握節奏和舞曲的氛圍，同時也擔任和聲演奏的重要角色，整首曲子很有節慶氛圍，期待能藉由此曲讓大家在疫情時刻看見希望。」

演出將於9月16日在台北國家音樂廳、17日在高雄衛武營、25日在台東藝文中心登場。