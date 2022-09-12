迎戰2022，國民黨預計月底成立50人中央助講團，為黨提名的縣市長與縣市議員參選人助選。國民黨文傳會主委洪孟楷表示，助講團將由黨主席朱立倫親任總團長，歷任前主席馬英九、江啟臣等人也將獲邀出任榮譽總團長，啟動全國助講。

洪孟楷說，中央助講團成員，除黨現、前任正副主席外，還會邀學者、前政務官與今年沒有要選舉的藍營立委加入。但近來諸多包含連戰、吳伯雄、吳敦義等黨前主席身體都傳出微恙，黨務人士說，後續邀約時會再確認身體狀況，尊重意願。

此外，因今年黨中央確定不舉辦行動中常會全國輔選，洪孟楷說，除中央助選團全國助講輔選外，黨中央另規劃於10月底前中央黨部舉辦3場區域政見記者會，11月舉辦北北基桃與6都聯合大型造勢活動，全力營造勝選氣勢。

目前構想，3場區域政見記者會，南高屏場艱困選區會提出南部區域聯合政見；雲嘉嘉場則由雲林縣與嘉義市主導；齊力拉抬嘉義縣選情；竹竹苗場則由新竹縣長楊文科領軍，拉抬新竹市與苗栗縣選情，3場記者會朱立倫都會合體。

另外，國民黨今年也規畫全國文宣一體宣傳，讓支持者可以拿到紙本文宣協助宣傳。洪孟楷說，初步構想，文宣將採三開頁，展開後有台灣地圖標出全國縣市長參選人，並簡要講述國民黨在年底選戰的主軸訴求。

隨九合一選舉投票日近，國民黨縣市長參選人9月中旬起也將陸續成立競選總部，其中17日南投縣長參選人許淑華競選總部成立、18日苗栗縣長參選人謝福弘競選總部成立、19日新竹市長參選人林耕仁競選總部成立，

洪孟楷說，9月中下旬中央助選團成立後，中央助選團名單出爐後，各縣市長、縣市議員參選人可需求邀約輔選、助講，為參選人造勢活動聚焦或增添亮點。

而為提升黨選戰攻防砲火，洪孟楷也要求文傳會副主委未來盡可能一天一場記者會，搭配地方民代與縣市議員參選人監督民進黨政府，檢視對手候選人，讓民眾再年底選戰做出正確選擇，但記者會不會為開而開。

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