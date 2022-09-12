李至正、韓瑜在《仙女姐姐來我家》飾演離異夫妻。（衛視中文台提供）

李至正、韓瑜在《仙女姐姐來我家》飾演離異夫妻。（衛視中文台提供）

韓瑜在《仙女姐姐來我家》演離婚律師。（衛視中文台提供）

李至正在《仙女姐姐來我家》飾演離婚律師。（衛視中文台提供）

李至正、韓瑜在衛視原創全新8點檔《仙女姐姐來我家》飾演一對離異的離婚律師夫妻，韓瑜劇中掌控慾很強，離婚後仍不時刷看前夫IG監看對方在幹嘛，韓瑜12日受訪時坦言，很多人分手後可能會偷偷看前任的社群，「但韓瑜本人是不會啦！我沒這種興趣！我真的不care。沒交集後，也不是冷血，但就是切乾淨，結束就是結束了」，而且她連看到前任的新聞也會跳過。

韓瑜過去曾說過跟分手的前男友、前夫都不會聯絡，她直言：「沒有人有我的電話號碼！因為我會一直換電話，而且我都是不接電話的！」是因為分手就換電話？韓瑜想了一下表示「換電話是剛好」，印象中並沒有因為分手特別換電話。

已單身好一段時間的韓瑜被問劇中前夫李至正是自己的理想型嗎？她笑答：「至正真的條件很好，又高又帥，私下又體貼幽默風趣，但吳念軒（男主角）也可以是我的型啊，很可愛，只是他年紀太小了啦！」她還大讚該劇演土地公的小鮮肉邱以太帥到讓她很驚艷直喊「這男生好漂亮喔」，後來看新聞才知道是林葉亭的兒子。

韓瑜笑說，大陸男星肖戰是她「唯一本命」，被問萬一哪天偶像跟近期的李易峰一樣捲入醜聞會不會痛徹心扉？「戲劇跟現實還是要有區分啦！」 她說現在的感情只有平板而已，這一、兩年都在看BL小說，「我看《陳情令》愛上肖戰，開啟我的新世界，我現在已經加入腐女大軍，因為覺得現在感情已經沒有這麼拘束，愛有很多不同的方向，想了解不一樣的愛情」。被李至正笑虧：「那衛視之後可以拍一部《腐女姐姐來我家》！」

兩人在劇中飾演離婚夫妻，還有一個讀小學的兒子，韓瑜說，童星劉曜誠是一個長得很美的小孩，過去有過與童星合作，但幾乎都是女生，這次合作的小男生看似很怕自己，可能比較害羞。李至正則對小童星有百分之百的耐性，「他會在片場衝來衝去，看到我就衝過來把我抱住，在我身上磨蹭、把我當樹爬，然後他的身高剛好到我的胯下，經常會撞到重要部位，有一次我還痛到不小心罵出髒話。現在看到他要撞過來，都要先保護好」，被笑是演爸爸的職業災害。對當爸爸有信心嗎？「我在劇中享受一下當假爸爸就好了，不然財務壓力有點大。」他坦言小童星平常沒事就會癱在他身上、坐在他腿上蹭，「我從來沒有一個人這樣對我過，有點被激發出父愛，好像真的滿親近的，我也會摸摸他的頭、聞他的頭臭，有點享受這過程」。

韓瑜被問到拍了華語劇後，是否擔心回不去「台八」？她坦言，一開始看到劇本會自動轉換成台語台詞，再轉成國語，有時會不小心差點跑出台灣國語，轉不過來時要趕緊踩剎車。不過她認為，演戲的本質沒有差：「拍台八雖然是講台語，可能大家會覺得low，但台八受眾很廣，大家也都認識我，現在還會有人說很喜歡我的某部戲，華語劇雖然比較唯美，也不用這麼趕，但受眾真的很不同。」

意外有著一口流利台語的李至正被問未來會演台八？他表示可以嘗試，自曝在片場和吳念軒都很愛講一些台味十足的台語，且連他的好友王宇婕都可以演台八了，相信他應該也沒問題，不過體力上可能會有些疑慮：「我35歲後發現，過去喝酒可能中午就不會宿醉，但漸漸年紀大了要到下午，現在40歲了，要晚上才會解，但我現在有在吃保養品養生啦！」

李至正談到自己的設計副業，他表示，目前都是幫朋友設計，疫情期間有曾經想過去紐約做室內設計，「當時疫情期間，收入差很多，所以有比較負面的想法，覺得如果演藝圈做不下去的話，可以有一技之長可以過生活，但我物慾沒這麼強，所以其實還好」。

他說，日前金鐘獎公布入圍名單，出現了很多自己的朋友，讓他多少會有些失落：「覺得自己做了這麼久，怎麼還沒有甚麼成績。有曾想過為什麼不去做朝九晚五的工作，但因為還是喜歡表演，不過我是化悲憤為力量的人，但不會維持這麼久啦！」