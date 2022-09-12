女星黃嘉千是歌手身分出道，後來轉戰戲劇圈，出演角色大多都是搞笑詼諧類型，以「女丑」不計形象的扮醜演技走紅，成為許多作品的金牌綠葉，近年來她深耕舞台劇，分享動態多與舞台劇相關，少有分享私下狀態，日前適逢中秋佳節，黃嘉千透過好友的臉書露面，開心的笑容讓許多粉絲鬆了一口氣。

女星郁方昨（11）日發文：「我們同年結婚，小孩年紀相彷，看著孩子們一起長大，很開心你們的友誼可以互相扶持，不論人生有任何風雨，朋友是一輩子的，這也是身為父母的我們可以給你們的最大財富～」照片中有許多藝人，有何如芸、王仁甫、季芹、黃嘉千，還有郁方老公陳昱羲，幾人開心合照度過中秋節。

何如芸也有感而發：「昨晚的中秋相聚確實很特別！每個人都有很走心的分享，星二代們也長得比父母高帥美，可以一直這樣溫暖地走下去嗎？我們都要努力向前行！」何如芸在文末的Hashtag加上幾句值得深思的話「但願人長久、恢單與即將單身的也要追上快樂的腳步」，照片中幾位女星似乎是有喝了點小酒，臉色通紅擠在床上，黃嘉千抱住季芹，何如芸則躺在枕頭上看向鏡頭，好情誼令人羨慕。

在何如芸的影片中，黃嘉千更難得開金嗓，拿著麥克風大唱鄧麗君的經典歌曲《我只在乎你》，歌聲優美動人，曲末一句「所以我求求你，別讓我離開你，除了你，我不能感到一絲絲情意」，獲得現場許多好友歡呼讚賞。