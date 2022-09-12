當天有超級紅人榜「津典之夜」特別節目，于美人、陳雷、安伯政等藝人卡司堅強。（柯宗緯翻攝）

高市經發局力推旗津疫後觀光，彙整資源與在地商家合作協力推出多元方案。旗津商圈將於9月17日舉辦以融合文化與信仰的「滿儎宴」，展現道地澎湃海鮮料理，開放認桌，廣邀百人開品嘗佳餚，當天也力邀多組歌手接力獻唱。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏解釋「滿儎宴」的由來，他指出，「儎」字為旗津傳統「大漁旗」上「滿儎漁獲」的祝福，是傳統海口文化的象徵，尤其以遠洋漁業為主的高雄港，每當新船下水或滿儎歸航的吉日，船東家便會設席宴請船員及家屬餐敘，以慰勞船員辛勞並感謝家屬體諒，象徵未來航程一帆風順、豐收滿儎。

陳昱宏認為，透過舉辦「滿儎宴」宴席，可讓更多民眾感受傳統漁業產業中的濃厚文化，還有旗津人熱情海派，菜單也配合推出「迎賓滿儎三喜拼」、「龍膽鮮魚迎豐收」和「津典夜意魷未盡」等菜色，運用在地「尚青」海鮮展現擺盤的巧思，邀請民眾作伙來旗津呷辦桌。

經發局長廖泰翔指出，今年初各商圈雖因疫情衝擊影響商機，但市府彙整資源與在地商家合作協力推出多元方案，民眾響應熱烈，成功帶動人潮回籠與提振商機。旗津「滿儎宴」重塑商圈形象與特色，活動不僅能吃遍旗津在地美食，還可以享受現場演唱會，呼籲遊客把握機會。

「滿儎宴」預定9月17日下午6時在旗津豐收廣場開桌，即起開放民眾認桌體驗在地創意美食，同場下午4時30分至晚上9時還有超級紅人榜「津典之夜」特別節目，于美人、陳雷、安伯政等藝人卡司堅強。