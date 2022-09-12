牛肉麵店老闆湯頭鮮甜秘密被發現？有正妹中餐買了1碗牛肉麵吃，豈料，吃剩下半碗時，驚覺有塊類似「香菇切片」的食材，她仔細一看竟然是「蛞蝓」，讓她瞬間傻眼拍照PO網；網友一見笑翻「滿滿的蛋白質」、「這是高級中藥食材」，不過也有網友認為「蛞蝓」本身身上帶有寄生蟲，建議原PO整碗麵別吃了。

一名正妹在臉書社團「爆料公社」發文，她表示「中餐買個牛肉麵，老闆還免費加了『蛞蝓』，太噁了啦！」；從原PO的影片、照片可見，牛肉麵已經吃剩半碗才發現，乍看之下，該蛞蝓像是牛肉麵裡的部分食材，且原PO也用筷子拿起蛞蝓翻轉，蛞蝓整隻身體未受到破壞。

正妹中餐吃牛肉麵以為碗裡有「香菇切片」，仔細一瞧才發現是被煮熟的蛞蝓。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「小時候我總是把切片的香菇認為是蛞蝓」、「我遇過，吃快完了發現蛞蝓，老闆娘跟我扯『香菇』」、「太過分了！這有煮熟嗎？」、「還不是看妳漂亮多加一點料怕妳吃不飽」、「昏倒！」、「好噁爛」、「比蟑螂還噁」、「原來蛞蝓煮熟變這樣」、「好像是豬肝的樣子」、「牛肉麵鮮甜的秘密被你看到了」。

另外有網友笑翻表示，「膠原蛋白」、「店家：這是高級中藥食材」、「乾貨誒」、「活血化瘀的良藥」、「滿滿的蛋白質」、「這家老闆真佛心，還加陸地海參」、「如果煮熟其實還滿好吃的」、「真正的中藥入菜」，不過也有網友表示「寄生蟲很多的動物」、「小心寄生蟲」、「小心！那個寄生蟲很多」、「麵整碗不能吃，寄生蟲很可怕」。