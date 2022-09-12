堅守信義區！為回應忠實果粉客戶的期待，中華電信今(12)日宣布將於9月16日上午8時在台北東區服務中心(松仁路130號)舉辦「iPhone 14新機首賣會」，這也是中華電信威秀服務中心結束營業後，首度在其他地點舉行開賣。

中華電信於首賣會現場大方準備破萬元好禮寵愛辛苦排隊的果粉，前80名排隊客戶享3600元優惠券，前10名再加碼送AirPods Pro(價值7990元)，民眾只要於2022年11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券，果迷們千萬別錯過中華電信iPhone新機首賣會的寵粉優惠行動。

中華電信秉持「以客戶為中心」理念推動門市轉型，今年首度於兼具影音娛樂、實體展示與專屬顧問式服務的新一代門市東區服務中心舉辦iPhone新機首賣會，除期許以嶄新的服務場景，致力滿足消費者全方位智慧生活需求，更象徵中華電信為追求超越客戶期待而努力，積極實踐「永遠走在最前面」的企業精神。

中華電信也再次貼心提醒果粉，參加首賣會務必遵守防疫規範，入手iPhone14系列新機最安心。