近年國人重大傷病人數有上升趨勢，衛福部最新統計顯示，截至2022年7月底國人重大傷病證明累計有效領證人數首度突破百萬。其中，「需積極或長期治療之癌症」以逾4成占比高居首位。重大傷病發生率高，且須負擔龐大醫療費用，開發金(2883)子公司中壽建議善用保險加強保障，如「中國人壽醫卡新安重大傷病終身健康保險」，助民眾提前做好準備，防患於未然。

重大傷病治療需要高額費用，如癌症治療之標靶藥物、放射線療法等醫療費用動輒可能花費新台幣數10萬元，療程長且需長期特殊照護，除了醫療費用支出還可能面臨收入中斷，加重家中經濟負擔。中壽指出，善用保險可以轉嫁突發疾病而產生的財務風險，掌握治療黃金期，讓保戶安心養病、不用煩惱口袋不夠深，家庭經濟有保障。

以「中國人壽醫卡新安重大傷病終身健康保險」為例，依其保單條款約定具備3大特色：1.疾病涵蓋健保22大項重大傷病項目:可細分至300多項疾病，包含癌症、慢性精神病(含失智症)、急性腦血管疾病等常見疾病；2.保障範圍從優認定：「重大傷病範圍」依據保險契約「訂立時」及「被保險人診斷確定當時」由中央衛生主管機關公告之重大傷病項目進行理賠，當中央衛生主管機關新增項目時，亦即刻納入保障範圍；3.一次給付掌握治療時機：重大傷病保險金採一次給付、整筆理賠的方式，減輕財務壓力、安心治療。此外，也有提供身故保險金的給付，即使未罹患重大傷病仍得申領。

以30歲女性選擇投保「中國人壽醫卡新安重大傷病終身健康保險」保額新台幣100萬元，繳費20年為例，年繳保費38,600元，可保障至保險年齡到達100歲之保單周年日，保障期間若不幸罹患重大傷病最高可領取100萬元，若保障期間完全未罹患重大傷病而身故、完全失能或到100歲仍健在，則依實際不同情形可領取身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金或祝壽保險金，不論是否罹患重大傷病都能獲得保障。

重大傷病或癌症往往難以預料，中壽建議民眾宜趁年輕及早做好保險規畫，惟有預先規劃重大傷病險，才能在「萬一」發生時，足以負擔療程、藥物等昂貴醫療費用，支應這些重症帶來的龐大開銷。