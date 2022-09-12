從國家交響樂團（NSO）的藝術顧問到音樂總監，德國指揮家準．馬寇爾和台灣結緣三年，他除了演出、推廣音樂，為樂團規劃樂季曲目，也會抽空到台灣各地走走，他表示，已經去過玉山，未來希望有機會可以攻頂玉山。

馬寇爾表示，每次到台灣，除了忙碌音樂會，也會把握機會，到台灣不同縣市，體會人文風景，「我不僅深深體會和感受到台灣的多元文化，也讚嘆台灣的豐富自然景觀，最近去了花東，也了解到『自然』如何成為療癒身心的要素，『自然』是台灣這座島嶼蘊藏的實力之一。」

馬寇爾表示，正因為台灣的多元觀點和豐富文化，讓每個人都有更多發展可能和空間，「我熱切希望和愛樂朋友分享音樂裡的風景、在大自然裡的所見所聞，透過作曲家的巧手轉化成音符，以抽象音樂描繪出絕美風景。」

為此，在安排曲目時，馬寇爾也設想自然主題，他認為，音樂就像陽光、空氣、水一樣和人們息息相關，是生活中的必要存在，「透過音樂感受自然，領略不同地區文化的獨特之處，細聽每位作曲家的生命故事，期許在即將到來的嶄新樂季，每一首我們精心挑選和安排的曲目，都能成為大家生命中無比難忘的感動時刻。」

而疫情這三年來，世界都有不少改變，馬寇爾表示，台灣始終是一個很有彈性的地方，「疫情很困難，但相信我們已經走過最困難的時刻，而艱難的時刻也突顯音樂的可貴之處，可以帶給我們強大的力量，繼續前進。」