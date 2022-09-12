地方公職人員選舉11月6日完成編造選舉人名冊，新竹地檢署為防幽靈人口影響選舉公平性，呼籲如為支持候選人而遷徙戶籍，未實際居住在戶籍地者，請儘早將戶籍遷回實際居住處所，否則，一旦選舉人名冊編造完成，即有觸犯妨害投票罪之虞。

新竹地檢署12日邀集新竹縣、市政府民政處、各區戶政事務所主任、警察局、調查站、政風處等代表60餘人，由檢察長張介欽主持召開「防杜虛偽設籍人口會議」，確立防制幽靈人口的策略與執法共識，展現捍衛選舉公平的積極決心。

張介欽表示，以往地方公職人員選舉，轄內部分選舉區曾發生幽靈人口遷徙，進而影響選舉公平的情形，因此，執法機關必須通力分工合作，對意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍者，以事先詳實查核，柔性勸導，事後迅速查辦及提起當選無效之訴等方式遏止。

會議中，主任檢察官、新竹縣警察局分別針對2018年選舉幽靈人口案件，從法律面及具體案例進行工作簡報，使與會人員對刑法妨害投票罪的構成要件、偵辦要領有進一步了解。

各單位就查辦幽靈人口案件的進程、清查、篩選及宣導等議題，經討論級後達成執法共識，將全力打擊幽靈人口，共同營造公平、公正、公開的乾淨競選環境。

新竹地檢署指出，檢方已完成本次選舉的查賄分區人力與任務編組，並積極查證釐清目前所受理的賄選情資，候選人、助選團隊應依法律規定進行選舉活動，民眾若遇有賄選要勇於檢舉，檢警調絕對保密，最高檢舉獎金1000萬元。