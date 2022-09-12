公共設施不能用，租客被當二等住民？一名網友上網抱怨，表示自己被其他住戶盯上，要求他不可將機車停在大樓內，讓他十分傻眼，也引起網友們熱議，不少人支持原PO爭取權益，但也有人提醒最好先做確認。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己在大樓租屋，機車也會停在大樓內，但近期收到一張公告，被其他住戶警告，「非本棟住戶不要停裡面佔大家空間啦！乖乖跟其他租客停外面。撕掉不改也沒關係，以後我看到就直接移出去，你知不知道你的行為造成住戶的困擾很久了」。

原PO抱怨「之前房東說可以停裡面，現在有白目說不行」，好奇發問後續該怎麼處理？

有網友抱怨自己是租客，卻被要求不能將機車停進大樓內。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

許多網友也覺得不合理，「租客不算住戶？要買才算？」、「看這內容很明顯是公用車位，那你是承租人相當於住戶，為什麼不給你停」、「基本上租客應該享有與住戶共同權益，除非大樓規定租客不需繳管理費」、「你不是租住在那一棟嗎？就是本棟住戶吧，為何不能停？」、「很多大樓看不起租客，會有一些排外租客條款」。

也有人提醒直接找房東協助，「請房東出面處理」、「找房東跟大樓協調」、「誰才是白目其實還不知道...找房東出面處理協調好嘍，看誰說的才是對的」、「如果這個社區的管委會有召開住戶大會，也通過一半以上住戶同意，社區公約也送法院認證，明訂租客機車不能停入社區規定之停車位，那板主就認了吧」。