新北市議會今總質詢，民進黨團以「新北BOT成建設主角」質疑市府藉著BOT之名規避監督、閃躲責任，其中三重商工產業大樓BOT案，特定廠商棄標後，全案就作廢，至今仍難產，另外銀新未來城也不斷流標，呼籲市府不要持續鬆綁、讓利給業者，導致建設目的走樣，苦到民眾。對此，新北市長侯友宜回應，他要求BOT標案一定要符合採購法，目前重大標案也已納入廉政平台檢討，絕對公開透明。

市議員陳啟能表示，市府近年來推動校舍、醫療機構、長照、停車場、公有市場與動保長照等項目，多數採BOT規畫，不過BOT規畫都是吸引特定廠商，市府每年有約1800億元預算，又有事業單位營收，中央也挹注不少補助，為何一定要採BOT方式，質疑後續是否又會把警消等公有責任單位業務拿出來做BOT。

市議員李坤城指出，市府在三重碧華國中舊址規畫三重銀新未來城，至今已三度流標，未來城目的是照顧長者，卻只設定照顧260人，全齡友善居住單元卻規畫500戶，用平價出租套房，還設置商場，讓業者有利可圖，根本是「反客為主」，後續若持續標不出去，也不能持續讓利，放寬招標條件，市民也不會多加受益。

李坤城說，衛生局規畫的「板橋醫療園區」經費約80億元，未來將成為全台最大規模醫療BOT案，基隆長庚、桃園長庚醫院盈餘近20億元，照理來說醫院都相當賺錢，為何市府不自行營運，提升醫療品質。

侯友宜說，市府不是每項建設都要採BOT，過程都會審慎檢視，市府現階段最大挑戰就是三環六線，財政負擔重，不過仍堅持創造市民、業者三贏，希望達到公開透明，他承諾要做的事也一定會做成，像是捷運流標5、6次，還是堅持會完成。

衛生局長陳潤秋表示，目前三重銀新未來城正辦理都市計畫變更，內政部仍未通過審議，因此多數業者還在觀望，至於內部容納空間，衛福部規定單一機構只能容納住宿型長照200床、，日照收容120人，若有更多需求，可再調整規畫，增設不只一處機構，全齡友善居住單位也會提供一定比例給長者居住。

對於三重商工產業大樓BOT案，教育局表示，該案去年3、8月曾分別辦理招標，廠商均無投資意願，因此去年底終止辦理，將由校方評估當前與未來產業發展與需求，規畫學大樓所需，地下停車場也保有柱頭，可做為將來增建校舍的基礎。

教育局強調，BOT案過程公開透明，中央訂有嚴謹的程序，各案件皆需按照促參辦理方式和流程辦理，並無特定廠商問題。