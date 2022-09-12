市場關注的「928檔期」陸續登場，受上半年疫情爆發及升息影響，新案紛紛遞延，全台可能推案量激增，海悅國際總經理王俊傑今（12）日在出席新北市土城「大同莊園3」開工典禮後表示，兩大原因造成928檔推案量大增，房價居高不下，一個是建照普遍都要請一年才可能下來，另外央行限期購地後18個月動工，否則將收回土融，這兩大原因，讓房市推案量相當積極、房價降不下來。

今天大同公司旗下尚志資產公司新北市土城「大同莊園3」舉辦開工典禮，大同公司董事長王光祥、負責代銷的海悅國際總經理王俊傑等人都出席。

全案位於土城莊園路，基地面積達4,966坪，預計興建30樓和33樓、地下三層的住宅大樓，主力坪數24～78坪，規劃以2～4房為主，總戶數661戶，總銷金額達147億元，自2/19正式開賣迄今，銷售率已逾6成，實價登錄揭露金額達70億元、逾300多筆，每坪實價約58～64萬元，今天正式開工，預計2026年完工。

王光祥談到，現在原物料行情漲得很凶，房價下修，不可能！

王俊傑表示，「大同莊園3」為大同莊園系列的壓軸之作，4,966坪的大規模基地，原本賣得比較快的是中低樓層，成交價一直上不去，後來客戶看到如此大基地開發的立地條件，及建材規劃，CP值相當高，成交價格也逐步上去，目前第一次賞屋即成交的客戶占比已達25％。

海悅表示，「大同莊園3」擁有千坪私人中庭花園，最遠可達185米超大棟距，規劃種植約400多株原生樹種，周圍被三座約4,190坪的公園環繞，形塑高綠覆的宜居環境，步行約500米即達板南線海山站，可同時近享城心繁華，轉身寧靜的莊園生活，成為難以複製的優越地利，大同集團‧尚志資產開發更不惜花費高成本，採用SS+SC鋼骨雙制震，並將高度拉高到33層，規劃耐震6級的擎天鋼骨地標，賦予「大同莊園3」的客戶，最高規格的眼界與禮遇。

王俊傑表示，現在的房價，反應成本，是必然的！以土城來說，有些新案並沒有用到鋼骨雙制震，開的也是這個價格，因此相較之下，「大同莊園3」就頗被客戶認同。目前已售六成，其中八成是區域客或有地緣關係的客戶，另外兩成，是海悅的粉絲及已購客戶介紹。

王俊傑表示，一個案子要有吸引力，必須要有三個條件，第一是交通，第二是產業，第三是產品特色要好；在土城，是「Apple救了全台灣！」帶動台灣供應鏈相關產業蓬勃發展，像鴻海，其合作廠商就帶動可觀的能量，所以一個區域要能發展，腹地條件一定要有。

王俊傑也鼓勵年輕人，盡可能存錢買房，買房原則，建議第一要挑建商品牌，第二要買預售屋，運用自備款的財務槓桿買下第一間房；尤其當前通膨愈來愈明顯，現在的100元，再過兩年，就變成92元，所以應即早購屋保值。

談到房價，還有今年928檔期全台灣推案量激增，王俊傑表示，外界最好不要用「爆量」來解讀或形容，估計全台推案量會有8,000億元？這怎麼可能叫作爆天量？因為，一張建照，至少都要請一年才下得來，接著總要準備推出銷售，所以剛好此時是很多新案準備公開的時候，不能用「爆量」來形容。

王俊傑表示，另外還有一個原因造成全台推案量明顯增加，那就是央行祭出土地融資取得後，限期18個月必須動工興建，否則將收回土融，這項政策，也造成這段時間很多新買的土地一定要在一定期限內拿到建照、並且開工興建，如果一來，就造成排擠作用，原本缺工問題嚴重，現在大家都必須趕著開工，造成大家同時發包、搶工、搶料、趕著賣、趕著開工，房價在成本推升下，怎麼可能下來？