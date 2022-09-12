已經完成公開發行並規畫登錄興櫃的星宇航空(2646)公布8月營收，單月營收2.71億元，年增310％；其中，客運營收為1.60億元，月增45％，年增577％，主要全球旅遊風氣逐漸回溫，載客人數較去年同期增幅723％。另外，貨運營收單月為1.0億元，月增14％，年增186％，主因整體艙位需求平穩，載貨量較去年同期成長125％。

累計前8月營收為11.1億元，年增131％。其中，客運營收為5.64億元，年增173％，貨運營收為4.75億元，年增107％。

機隊方面，星宇航空截至8月共有9架A321neo、3架A330neo，其中A330neo已於6月開始投入區域航線營運，除此之外，今年底前預計再交付4架A321neo、１架A330neo、及2架A350廣體客機。隨著日本放寬外國觀光客入境無導遊陪同旅行團及恢復美加紐澳、歐洲及邦交國國民入境免簽證，台灣邊境政策可望逐步放寬，旅運市場有望重拾信心，星宇航空本日也宣佈自10月28日起，開航深受國人喜愛的沖繩、札幌航線，越南峴港航線也將於同日起復飛，迎接年底旅遊旺季。