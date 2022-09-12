金門今(12)日新增123例COVID-19確診者(統計時間11日0-24時)，累計1萬4201例(含軍人及觀光客等外來確診個案)，約占常住人口的21.38％。縣府提醒，托嬰中心及托育服務防疫措施，自今起有部分調整，請鄉親留意。

金門縣流行疫情指揮中心說明，自今日起，調整托嬰中心及居家托育服務相關防疫措施，確診個案實施7天居家照護，期滿無症狀就可恢復收托，而嬰幼兒暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。

另針對確診、快篩(2歲以上幼兒及工作人員)或PCR陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。另所屬班級嬰幼兒與托育人員，則採自主應變，全班暫停托育3天，但經快篩(2歲以上幼兒及工作人員)或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且暫停收托服務。

目前快篩試劑僅適用於2歲以上幼兒，未滿2歲嬰幼兒，如需進行PCR核酸檢驗，可至金門醫院或金門醫院烈嶼院區採檢。