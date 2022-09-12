郭姓女子與倪姓男子停車衍生肢體糾紛，事後做筆錄時，竟向警方謊稱遭倪男打到左手指骨裂挫傷，要提傷害告訴。但檢察官調閱病歷後發現，郭女的傷勢明明就是車禍導致，依誣告罪起訴郭女。高雄地院法官更發現，郭女遭起訴後竟申請保險理賠原因修改，傷勢根本來自於騎車閃避貓咪自摔，依誣告罪判郭女4月，可上訴。

2019年10月16日下午，郭女在鳳山市瑞興路一帶與倪男爆發停車糾紛，雙方爆發肢體衝突。2020年2月、4月郭女兩度到警局補做筆錄，要告倪男傷害，表示自己遭倪男毆打，導致左肩鬆脫、左手指末端骨裂及挫傷。

檢方調查時，特地調閱郭女診所病歷，發現郭女主動向醫生表示，自己的傷勢是因「車禍」導致，倪男則反告郭女誣告。

郭女辯稱，事發當時確實遭倪男推倒受傷，會向醫生承認傷勢來自車禍是因為「不想事情鬧大」。倪男強調，當時確實有推、但沒有毆打郭女，郭女當時並沒有受傷。

高雄地院法官調閱郭女保險理賠資料發現，郭女遭起訴後，刻意申請修改理賠原因，把「閃避貓咪自摔」改為「遭人毆打致傷」，保險員也承認是應郭女要求修改，但強調兩原因都能獲得相同的理賠，所以配合修改。

法官認為，郭女若第一時間被人毆打致指頭骨裂，理應向醫師坦承並獲得適當醫療處置，不需要說謊。事發當時也有證人指稱，郭女現場根本沒有明顯受傷，郭女當庭拿出的傷勢照片也毫無證據力，郭女所言根本是臨訟杜撰之詞，最後依誣告罪判她4個月，可上訴。