台灣金融研訓院發布8月台灣金融風險指數（Taiwan Financial Risk Index，TAIFRI）為94.5，較7月下滑2.5，為連續二個月呈現下降，主要是國際原物料價格持續回穩，美國勞動市場表現穩定，且消費者信心回升，8月海外市場風險較7月大幅下滑，主構面的資產評價壓力、非金融部門的穩定度、傳染與蔓延分別下降0.5、0.1及9.4，金融部門的穩定度維持不變。

金融研訓院表示，就TAIFRI各構面主要風險較上月變化，第一構面「資產評價壓力」價格波動風險趨緩，其中不動產市場住宅價格租金比連續第三個月下滑，顯示不動產市場風險略為緩和。企業債務因資金成本自歷史低點逐漸攀升，BBB級公司債殖利率連續兩個月上揚至1.92％、創2020年2月以來新高，與十年期公債利差雖仍處於今年以來的偏高水準，企業資金成本漸趨上揚，但較7月略降4個基點。

股市方面因本益比與收益率持平，風險也趨和緩，台股本益比連續三個月維持在10倍至11倍之間，創2008年12月以來低點，收益率也維持在8％的水準，股市風險仍呈現和緩。金融市場波動風險未明顯變化，8月台股VIX表現略降，顯示市場對國內經濟前景的看法，並未出現明顯變化。

第二構面「非金融部門的穩定度」，因海外高收益債基金投資減碼，企業貸款維持穩定成長，家計部門因國人海外非投資等級債基金投資比重，自今年以來連續8個月均呈現下降，預計對一般債券投資的倍數降持續下探，家計部門的資產風險逐漸降低。本國銀行今年以來對企業放款年增率皆達8％至9％上下的高成長，目前央行升息對企業放款動能影響有限。

第三構面「金融部門的穩定度」顯現資金供需及資產品質平穩，風險持續下降，今年1月起存放比重回7成，且隨企業放款持續成長，存放比呈現緩升現象。至於銀行資產品質變動不大，資產品質仍十分穩健，且平均資本適足率皆位於14％至15％的高水準，銀行資本結構仍十分健全。

第四構面「傳染與蔓延」：海外市場與國內金融市場傳染風險皆呈現下滑，8月金融業重要曝險地區的美、陸、日、歐恐慌指數（VIX）與信用風險指數（CDS）皆下降，且為連續第三個月趨緩，但整體海外市場風險仍明顯高於今年初俄烏戰爭，及聯準會升息決策轉趨積極前的水準。國內金融市場傳染風險指數連續兩個月微幅下滑，顯示系統性風險在金融機構間引發連鎖效應可能性下降。