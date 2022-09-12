英國7月經濟增長力道不及預期，能源關稅大幅提高可能削弱了電力需求，而原材料成本飛漲則給建築業帶來衝擊。

根據英國周一發布的官方數據，其7月國內生產毛額（GDP）較6月成長0.2%，不如經濟學家的預測中值0.4%，並使該國經濟面臨陷入衰退的風險。

在截至7月的三個月，英國GDP與前三個月持平。

7月服務業產出較6月成長0.4%，但工業產值較6月下滑0.3%，建築業產值減少0.8%，反映出原材料價格大漲和酷熱天氣導致工時減少所造成的衝擊。

另一項貿易數據亦顯示價格飆漲的影響，7月燃料進口額達到110億英鎊，創下歷史新高，且占所有商品進口總額約21%，亦創下歷史新高。

英國國家統計局（ONS）在提到發電量減少3.4%時表示，根據觀察，有跡象顯示消費者行為可能出現變化，價格上漲導致需求下降。

英國7月電價較去年同期大漲54%，部分即是因為發電成本飆升，這也促使新上任的首相特拉斯（Liz Truss）在上周宣布將對能源關稅設定上限。

英國央行上個月預測，由於俄烏戰爭導致能源價格飆漲並重創了英國人的生活水準，這個全球第五大經濟體將在2022年底陷入衰退，且要一直到2024年初才能走出來。

PwC經濟學家Jake Finney表示，我們的預期是，繼2022年第二季萎縮0.1%之後，英國經濟將在第三季再度陷入負成長，這將是英國自防疫解封以來首次陷入技術性衰退。

儘管經濟放緩，但英國央行仍料將在9月22日再次升息，以抑制漲破10%的通膨率。