台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下扣件線材大廠春雨(2012)公告8月份自結合併營收為新台幣8.78億元，年減20.5%、月減10.70%；累計合併營收為新台幣76.4億元，年增加3.66%。春雨表示，國際鋼價跌勢已趨緩，築底態勢浮現，整體評估後市可期。

春雨表示，全球仍處高通膨態勢，各國持續加大升息力道，壓抑市場交易動能，營收表現也略微受到影響。台灣地區因歐盟對大陸課徵反傾銷稅，近期來自歐洲地區客戶詢價意願提升；印尼地區以內銷市場為主，受國際情勢衝擊較小，銷售穩定成長；大陸地區因各地逐步放寬疫情封控措施，且客戶回補庫存，銷售狀況已逐漸回穩。

春雨表示，國際鋼價跌勢已趨緩，築底態勢浮現，近期全球第六大鋼廠韓國浦項受颱風侵擾產能受到影響，亦會加速鋼價反轉向上，且客戶庫存已陸續消化，加上歐盟對大陸課徵反傾銷稅對台灣帶來轉單效應，整體評估後市可期，公司將把握先機，持續擴大台鋼集團內部資源整合之優勢，優化流程作業，以提升營運效率。