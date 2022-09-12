日本汽車製造商日產公司（Nissan）周一宣布旗下位於俄羅斯聖彼得堡的組裝廠，停工時間將延長3個月，直到12月底。

日產發言人表示，聖彼得堡該廠的生產將暫停到12月底，我們已經通知員工。公司將繼續密切關注情勢發展，並將採取必要行動。

在俄羅斯於2月底入侵烏克蘭後，日產這座位於聖彼得堡的組裝廠在3月停工，原定於9月底恢復生產。

據日經新聞報導，由於仍無法順利從歐洲和日本取得零組件，該俄國廠不得不延長停工時間。