屏東縣議員王景山經營的堆肥場，遭檢警認為，未依有機肥製造質量平衡流程許可證所定程序處理製成肥料，隨意將收取的果菜殘渣、廚餘等廢棄物，堆置在九如、高樹及長治鄉等土地，經檢警到場採樣並調查相關證據後，依違反廢棄物清理法偵結起訴。

屏檢發言人魏豪勇表示，王景山與莊姓男子經營的堆肥場，領有再利用機構許可文件，但應先將果菜殘渣、廚餘破碎後，進行固液分離、篩選雜質、翻堆、發酵、腐熟等程序製成肥料。

不過調查發現，堆肥場因所需人力及設備不足，竟未依程序處理所收果菜殘渣、廚餘，而是將果菜殘渣、廚餘等廢棄物，堆置在九如、高樹及長治鄉等土地，至少290車次，換算犯罪所得高達6400萬元以上。檢警已向法院聲請扣押王名下共11筆土地、公告現值共1400餘萬元、莊名下7筆土地、公告現值共3000餘萬元，以保全犯罪所得追徵。

王景山則喊冤表示，公司製作的農業基肥都是無毒的，檢方將土壤採樣送驗後也證明是無毒，農民使用後農作物都生長良好，相當受歡迎，這次因為在製造過程中有些缺失，半成品發酵不完全，夾雜一些塑膠袋沒有取走，就被檢方誤認為夾雜不合法廢棄物，相當冤枉，懷疑是因選舉而被檢舉有毒。

但魏豪勇強調，廢棄物區分為有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，堆肥場向公司、團體或政府機關收費處理果菜殘渣、廚餘，即須依程序將果菜殘渣、廚餘製成粉狀、固態肥料，不因果菜殘渣、廚餘是否含有毒性而有不同。

魏豪勇說，王景山收受高額處理費，竟直接將未製成肥料果菜殘渣、廚餘堆置於上開土地，賺取暴利；他呼籲領有清除或處理許可文件業者，均須依許可內容清除或處理廢棄物，切莫為節省營運費用，貪圖高額暴利，鋌而走險非法清除或處理廢棄物。