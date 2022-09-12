民眾可在X-STORE APP創立人物逛虛擬商店，並選購門市看不到的商品。（摘自X-STORE APP）

萊爾富設立「5G體驗電競實驗店」，讓消費者享受聲光體驗。（萊爾富提供）

全家自助結帳設備提供多元支付管道，頗受科技廠區、學區消費者喜愛。（全家提供）

OKmart最早開創智販機，現有近400點位，主打24小時不缺貨。（OKmart提供）

「元宇宙」一詞正夯，意即打破虛擬和實體世界界線，讓人能在其中社交、生活的虛擬空間，外部調查2026年將有25％的人每天至少在元宇宙活動一小時，7-11看準商機首創「X-STORE APP」，透過3D手遊創造人物就能逛虛擬商店，點擊架上精品、3C等物品就能導入購物網站，趣味十足；另在X-STORE 6號店實體貨架上拿起商品、手機掃一下就可透過AR掌握最新商品資訊和優惠，節省消費者搜尋時間，也讓門市省力化、省紙化。

萊爾富則跨界與維亞娛樂、遠傳電信合作設立「5G體驗電競實驗店」，將遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市，讓玩家購物後也能暢玩虛擬世界，持擬真的體感手槍來場熱血槍戰，目前萊爾富共有4家VAR BOX門市，包含台中夜市店等。

精進無人化服務的全家，也以頗有科技感的「自助結帳設備」深受科技廠區、學區的消費者喜愛，目前共導入41家店舖，提供多元支付管道；另也推「智能咖啡機」讓消費者可自助換APP隨買跨店取中購買的咖啡，協助店舖尖峰時刻人潮分流。

最早開創智販機的OKmart，目前於全國設立近400個OKmini，將其比喻為最迷你超商，並提供最多支付工具包含信用卡、電子票證等，工廠、加油站、學校等地都能看見它的蹤跡，訴求24小時不缺貨，透過消費者購買行為分析，調整販售商品提升補貨效率。