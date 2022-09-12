《阿波羅男孩》由巫建和（右）和陳妤搭檔演出。（雄影提供）

《幻象人》中林予唏（右）跟吳念軒大談非典型戀愛。（雄影提供）

2022高雄電影節9日公布雙閉幕片，世界首映的《山中森林》率先登場，描述台灣新一代江湖兄弟的日常與愛恨，由新銳導演姜寧執導，金馬影帝李康生監製、演出，而且演員陣容華麗，包括久違銀幕的陳德容、李千那、郭雪芙、邱勝翊（王子）等連袂演出。另一部閉幕片，是電影《雞排英雄》導演葉天倫執導的新作《阿波羅男孩》，由巫建和飾演自閉症哥哥，陳妤飾演警察妹妹，深刻表現自閉男孩與照顧者之間的相依與掙扎。

不僅雙閉幕片強勢登場，本屆雄影更選輯最新台片連番放映，由《阿波羅男孩》領軍，公視台語台的「台語有影」系列包括黃鐙輝演繹拳擊教練困頓人生的《拳職人員》、取材跨性別家庭認同，王可元女裝出演的《阿媽》，以及馬力歐、郁方、李亦捷搞笑本色出演的喜劇《天字第二號》等台語電影。

最新台片則有《我們與惡的距離》林予晞與小鮮肉吳念軒，大談非典型戀愛的《幻象人》；新生代演員林暉閔、林思廷、吳翰林合演的搞怪功夫長片《龍魂》；「茁劇場」最新作品，北村豐晴導演的迷你連續劇《綠島金魂》1、2集搶先播出等，見證台片在大疫過後的復甦活力。

新銳導演姜寧首度拍攝長片《山中森林》，就由金馬影帝李康生監製、演出，片中他飾演假釋的凶惡老大，豪邁、逞勇風格不同以往；瓊瑤女神陳德容突破形象，抽菸打人飆髒話樣樣來；李千娜則為戲大尺度演出，完整呈現江湖兒女內心愛恨與人生掙扎。跟過往兄弟類型片不同，本片聚焦映照出新世代兄弟的人性與情感。為貼近真實，導演還帶八點檔一哥謝承均、邱勝翊（王子）親臨林森北，更表示田調過的一眾兄弟聽到《山中森林》將在雄影世界首映，已經準備義氣相挺，包車南下支持。

葉天倫新片《阿波羅男孩》改編自舞台劇《星空男孩》，由巫建和、陳妤、范瑞君、黃舒湄等人演出。講述母親費盡心力照顧自閉症哥哥，始終認為他只是迷路在內心宇宙裡，卻忽略對妹妹關懷，多年後妹妹返家得知母親重病，被迫面對逃避的一切。全片台語發音，飾演自閉症男孩的巫建和，戲稱自己「台、客不分」，講台語老是混到客家話。