台東1登山團體日前登戒茂斯山，辛苦背裝備到獵寮溪營地，卻發現營地已搭滿帳篷，怒斥有不肖登山團隊帶民眾登山，離開後帳篷不收，裝備未依規定團進團出，直接霸占營地，並質疑林管處態度消極；台東林管處回應，去年即發函要求移除，迄今有5件依法裁處及送辦。

嘉明湖熊出沒企業社邱冠中指出，今年3月在新武呂溪的溪底發現有登山裝備藏匿該處，8月底又發現該登山團隊只有1名協作員上山，在獵寮溪底營地的裝備未隨隊移動，炊具、裝備放置營地達6天，露營區被霸占，搭滿帳篷，立即將蒐證影像交給台東林管處。

邱冠中說，林管處雖表示一定會依法移送，但執行程序太慢，這對守法的人太不公平，登山團體以和為貴、一起服務山友，卻有人多次違規不守法、霸占營地，已經多次檢舉，但是林管處均未積極處理，無法讓山友能夠公平享受山林資源，請公部門加強管理，遏止占用營地歪風。

台東林管處回應，去年9月30日即發函海端鄉各協作團體，要求於同年10月5日前，移除囤置在戒茂斯山域的營帳及相關裝備。去年10月5日也請海端鄉3高山協作團體參與宣導會議，說明相關法令。

台東林管處表示，去年12月至今年4月間，前往戒茂斯山區巡查，發現疑似藏匿或堆置露營及烹煮器具、營火痕跡、占用營地及堆積廢棄物，除函知各單位遵守法規，去年11月迄今執行戒茂斯山徑巡查23次，查獲或接獲檢舉案件計有5件，依森林法或廢棄物清理法完成裁處1件，移送辦理中4件，相關案件已進入司法偵查。