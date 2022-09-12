momo富邦媒（8454）12日公告8月合併營收約81.2億元，改寫歷史同期最佳紀錄，年增達12.4％。累計今年1~8月合併營收逾新台幣641.3億元，較去年同期成長16.6％，營運續創新猷。

綜觀8月份營運表現，momo網路購物創單月歷史同期新高，年增約14％，業績佔全公司總營業額95.4％，五大品類3C家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒皆保有雙位數成長。

8月進入暑期尾聲，加上國旅出遊潮的挹注，旅遊與餐飲票券買氣續旺，戶外與露營相關商品亦有亮眼的銷售表現。迎接開學季的到來，掀起外宿家電、筆電、智慧型手機的消費需求，加上三星旗艦新機助攻，為營運添柴火。中秋節慶商機也於8月現蹤，除月餅禮盒買氣熱絡，烤肉食材與用具銷售也持續升溫。

展望9月，由momo「99狂購節」揭開序幕，在多重優惠與回饋下，暖身慶開跑至今檔期人流較去年同期成長已突破2成。9月中下旬，momo超級品牌日週週接力登場，9月14日由「理膚寶水x薇姿x CeraVe超級品牌日」打頭陣，三大醫美品牌攜手祭出35％超狂回饋（5％momo卡回饋+20％品牌滿額現折+10％滿額登記送mom幣）；下單還可參加抽dyson吹風機、Nintendo Switch主機、TOSHIBA全自動洗碗機、LG濕拖無線吸塵器等好禮；消費滿5,000元加碼再送KawaDenki無線吸塵器、韓國NEOFLAM紅點設計獎陶瓷湯鍋好禮2選1。

時序入秋，看準消費者養生保健需求，9月23日momo「正官庄超級品牌日」隆重登場，品牌超夯高麗蔘精、活蔘28D PLUS、枸杞明亮飲、石榴精華飲、莓果飲等最低48折起；消費滿額還可享20％momo幣回饋（含刷momo卡5％回饋）。活動當日購買指定商品，限量加碼送Apple watch7、JVC43吋電視、飛利浦氣炸鍋、三星平板等精美好禮。

9月壓軸登場為momo「石頭科技超級品牌日」，9月28日祭出三大好康，包括2022話題新機首降有感，無論是有掃地機界真王者之稱的S7MaxV Ultra、全能掃拖女皇石頭掃地機器人G10、熱銷升級款掃地機器人Q7通通驚喜下殺。momo鐵粉超強限時加碼，活動當日00：00-02：00購買指定商品可現折300元；購買主機還可參加抽iPad、MacBook Air等超狂好禮。