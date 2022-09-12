劍麟（2228）自結8月合併營收4.13億元，改寫同期新高，年增29.61％；累計前八月合併營收28.49億元，亦較去年同期成長14.24％。

劍麟表示，8月營收創同期新高，除受惠旗下汽車事業群主要客戶保持良好拉貨動能，包括膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管、及電子動力輔助方向盤轉向系統零組件產品銷售穩健放大，帶動8月汽車事業群銷售表現年增28％，係挹注集團整體營運良好動能關鍵。