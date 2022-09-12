財政部12日公布8月稅收概況，8月稅收規模為1,654億元、年增24.9％，帶動今年1～8月總稅收規模達2兆2,608億元，創歷年同期新猷。

今年8月營所稅收為147億元、年增38.7％，綜所稅收則為915億元、年增66.8％，主要為企業自繳稅額陸續進帳，還有個人薪資扣繳稅額與房地合一稅額增加。

綜觀8月稅收，以綜所稅年增366億元、營所稅年增41億元為主要成長動能，惟8月證交稅收141億元、年減42.3％，約較去年同月減少104億元。

展望下半年稅收，財政部統計處表示，我國今年1～8月總稅收已突破2.26兆元，估全年總稅收可達標預算數2兆7,243億元水準，今年多數稅目應可達標預算數，僅貨物稅確定無法達標預算數1,836億元，主因是配合政府大宗物資降稅政策。

至於具體稅收大於預算數（超徵）額度，官員指出，仍要看下半年各稅目表現與國際經濟變化，如近期因應通膨升息、俄烏戰爭等地緣政治因素。