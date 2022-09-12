潤娥在《機密同盟2》的戲份激增，有不少亮眼的戲份。（車庫提供）

韓國年度動作鉅獻《機密同盟2》於中秋連假在台精彩上映，連假期間台韓口碑同步大爆發，目前在台灣票房衝破600萬，登上周末六、日新片票房冠軍，電影在韓國票房也勢不可擋，截至11日上映第5天，突破單日85萬觀影人次，遠超《韓山島海戰》的單日觀影人次66萬名及《捍衛戰士：獨行俠》48萬名。

《機密同盟2》電影男主角玄彬在夯劇《愛的迫降》中飾演1名北韓軍官，在全世界引起「迫降旋風」，且還和女主角孫藝真於今年結婚，近期還傳出懷孕的喜訊，也讓他在婚後首部作品、同樣也是飾演北韓軍官的《機密同盟2》備受各界矚目。

對於參演續作的感想，玄彬表示：「在我得知要製作《機密同盟2》時，我向製作團隊所說的第1句話就是，因為前作受到大家的喜愛，才有這個機會拍攝續作，而且很幸運的是，能再度和前作的演員們繼續合作。就如柳海真前輩所說，大家都拍攝得很自在愉快，因為這樣才能順利進行拍攝，交換彼此的想法。」玄彬也認為，觀眾在觀賞本作時，一定也能感受到演員之間絕佳的演技默契。