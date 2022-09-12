台南市永康區11日發生3死火警，疑因延長線釀禍，市府消防局12日表示，防範住宅電氣因素火警，應該謹記「五不一沒有」；至於延長線更是居家電氣火警的頭號禍首，建議正確使用延長線，否則容易造成負載引發火災。

消防局指出，所謂的「五不一沒有」，即是：一、用電不超過負載：耗電量較大的電器，應使用獨立高負載專用迴路，並請電氣專業人員裝配。二、電線不綑綁折損：不要將電線及延長線置於地毯下方或壓在重物下面，導致電線內部銅線斷裂產生半斷線；不可綑綁使用延長線及電線，以免通電時溫度升高熔解外覆塑膠，造成電線短路起火。

三、插頭不潮溼汙損：檢查電器插頭有無潮溼、焦黑、綠鏽或堆積灰塵等異常現象，並擦拭保持乾燥與乾淨，以免積汙導電現象造成短路著火。四、電源插座不用不插：電器不用時，電源插頭應該拔掉，不僅能預防電氣火災，也能節省能源及電費。

五、電器周圍不放可燃物：電器產品及延長線等周邊，均不可擺放可燃物，避免引燃造成擴大延燒。至於「一沒有」則是沒有安全標章的電器，千萬不要使用。

至於延長線該如何挑選及正確使用？消防局也建議：一、挑選延長線時，務必選擇有「商品安全標章」。二、挑選具保險絲安全裝置或過負荷保護裝置的產品。三、使用延長線時，應避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。四、高耗電量的電器，像是暖氣機、烘乾機、微波爐、電磁爐、烤箱、電暖器、電鍋等，不要共用同一組插座或延長線。五、延長線不可一條接一條串聯使用，以免過載發生危險。