年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，日前民進黨前新竹市長林智堅因「論文門」案件退出桃園市長選舉，「堅下鵬上」讓桃園與新竹市長選情大受衝擊。對此，就有港媒驚爆「沉潛多時的林智堅已帶幕僚回防新竹固樁，最快9月底前會公開露面」，引發討論。

根據港媒《中評社》報導指出，對於民進黨打「林智堅牌」是否有效，有綠媒分析藍白陣營依然擔心會奏效，因此一邊極力阻擋林智堅回防，一邊直搗林智堅故鄉香山開支票，同時有綠媒也開始帶起風向，表示新竹地方越來越多支持者為林智堅抱屈，認為8年政績不應被糟蹋、抹滅。而該份報導更指出，林智堅論文門的政治效應，當然是2022縣市長選舉重大議題，而好比2021四大公投，反萊豬、珍愛藻礁不利於執政黨，但民進黨最後仍強勢主導過關，再度證明民進黨最會選舉，不會讓放任傷害存在。

因此《中評社》也指出，從四大公投可以看到，國民黨並未因為反萊豬、珍愛藻礁議題蒙受其利，政黨好感度並未提升，而民進黨卻懂得拆解議題，讓國民黨自己內部矛盾。帶到2022年底縣市長選舉，民進黨依然拆解議題，由柯建銘出手抨擊藍白，挑動藍白陣營自己內部矛盾，也替林智堅出來輔選開始鋪陳，洗刷負面評價。

再來，民進黨也不會允許最後「桃竹」雙殺，因此必須扭轉最負面的林智堅論文抄襲事件，同時蔡英文任期還有兩年，當然不樂見縣市長選舉綠營全面崩盤、提前跛腳，而賴清德為了2024，也必然會大力輔選。