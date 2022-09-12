麥當勞又推出新品了嗎？一名網友近日分享照片，表示自己在麥當勞點了15號餐的「蝦薯」，且味道相當不錯。仔細一看，麥當勞的薯條紙盒裝了許多隻相當可口的蝦子，讓許多網友笑說太奢侈了買不起。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「15號餐蝦薯不錯吃」，只見原PO的桌上除了麥克雞塊、玉米濃湯以外，還有一個薯條紙盒裝滿蝦子，托盤墊的紙上還有2隻撒上鹽、顏色鮮橘的鮮蝦。

網友攜帶鮮蝦進入麥當勞餐廳食用，還特地使用大薯紙盒擺盤。（翻攝自爆廢公社二館）

對此，許多網友紛紛回應，「蝦薯人」、「太奢侈了吧」、「等我發薪水後一定要去吃」、「真的是蝦薯我了」、「太奢侈了，也給我來一份奢侈蝦」、「一份有幾隻」、「看起來還不錯欸」，還有人大開玩笑，「你騙人，我剛剛去麥當勞點這個還給店員看圖片，然後他們就一直笑一直笑，直到我把球棒放櫃檯他們才畢恭畢敬的說他們沒有」。

事實上，麥當勞的15號餐應是極選系列的「BLT辣脆雞腿堡」，所謂的BLT指的則是培根（Bacon）、生菜（Lettuce）、番茄（Tomato），原PO應該是在麥當勞內用的同時，自行攜帶中秋烤肉的蝦子進入餐廳食用。