因疫情有感而發，兒童舞團藉由舞劇帶領觀眾環遊世界。（火金姑兒童舞團提供／林和生屏東傳真）

長期培養兒童舞者的火金姑兒童舞團，有感近幾年全球受到新冠疫情影響生活，連出國都變得奢侈，因此藉由白雪公主為主角，透過魔鏡魔法環球世界，帶領觀眾走訪日本、西班牙、印度等國家，一解無法出國的癮。

兒童舞團團長吳維茜表示，這幾年因疫情打亂人們原本生活步調，長時間戴口罩讓人臉上長疹、遠距教學讓學生近視度數加深，一不小心確診還必須隔離，種種不方便圍繞大家，因此突發奇想，在年度發表會上以《魔鏡與白雪公主環遊世界》為主題，嘗試藉由舞蹈與話劇兩種演出，一同遊覽各國風景。

納入舞碼的各國舞蹈包括德、日、西班牙、印度、義大利等，舞劇籌畫一年，接近百名學生參與，吳維茜苦笑著說，排演過程同樣受到疫情干擾，不少學生陸續確診，人員不到、舞就沒辦法排，等到人員到齊，一切又得重頭開始，準備比平常耗時2至3倍，且效果又不好，真的很磨心。

但也看到學生自律一面，10名擔任獨舞任務的主要舞者，在密集排練期間，犧牲與同學相約同遊機會，減少群聚，就是避免染疫風險，很開心過程順利，沒人確診。

選在中秋節演出，吳維茜說，因疫情使得不少活動延後，才讓日期落在連假間，她也強調，舞劇除要讓觀眾享受出國樂趣外，最終以台灣布袋戲為結尾，是要訴說還是家鄉最溫暖，希望仍受疫情壟罩的現今，大家能以平常心等待日常歸來。

演出舞者林沛緹表示，藉由演出暫解無法出國的癮，且看到中秋當天，仍有不少人捨棄與朋友烤肉的邀約到場欣賞，待謝幕那一刻，聽到滿堂喝采，真的很感動。