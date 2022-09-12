受惠中元普渡旺季加持，加上旗下流通事業營運穩步推進，國內食品龍頭統一（1216）12日公布8月營收486.54億元，較去年同期成長16％，也比7月增加2.9％，打破今年元月寫下的480.49億元，改寫單月營收歷史新高紀錄。累積統一今年前八月營收3,506億元，年增率10.7％。

8月中元普渡，是國內食品業最重要的年度檔期，民眾為了拜拜，罐頭、泡麵、飲料一箱一箱搬；外加夏季天氣酷熱，是飲料、冰品的銷售高峰，身為台灣食品龍頭，統一成為頭號受惠者，今天公告8月營收增溫明顯，一舉突破今年元月農曆春節採購旺季寫下的歷史紀錄，再創營運顛峰。

另外統一已轉型為控股公司，除了食品本業，由旗下子公司統一超主導的流通事業，業績也穩步推進，統一超8月同樣受惠中元普渡與暑假商機等兩大銷售檔期，業績增溫明顯，成為母公司營運有力助攻。

統一超今天公布8月營收256.52億元，年增18.8％，也比7月再成長0.5％，連續第四個月創新高。