中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，臉蛋姣好、身材E級棒，除了發行2本寫真，近期還成為節目《全明星運動會》第四季的黃隊經理，曝光度超高。10日適逢中秋節，林襄應景曬烤肉辣照，卻有網友提到前男友孫生好幸福；對此，林襄難得發飆回嗆。

林襄10日在IG好奇詢問粉絲中秋烤肉最愛吃什麼，透露自己最喜歡烤土司薄塗一層烤肉醬，而祝福「大家中秋節快樂」的同時，林襄不忘祭出養眼照造福粉絲，畫面中，她穿著灰色寬鬆背心，E級車頭燈幾乎藏不住，遊走在走光的邊緣，狂吸15萬網友按讚、1千多則留言，女星熊熊幽默笑說：「名副其實的中秋節快露」，網友也紛紛讚嘆：「一家烤肉萬家襄」、「這張太猛」，另有網友關心是否激凸了，林襄回應：「那是光啦，或是角度。」

林襄過去和網紅孫生交往過，所以有網友留言表示：「孫生好幸福」，林襄見狀，火大回擊：「無聊」。

事實上，孫生2年前跟林襄分開時，曾透露自己特別揪心、特別疼，即便被周刊拍到與其他女子曖昧，都否認有交新對象，強調尚未走出上一段戀情，似乎對林襄用情頗深；不過林襄已大步向前，當時被問到孫生的緋聞時，僅說：「沒什麼看法耶，大家都是大人了，他開心他想怎樣都可以啊（也不關我的事），我現在也過得很開心很幸福。」隔年更在QA影片中強調不會跟孫生復合，「畢竟我當初也是費盡一番千辛萬苦逃離，不可能再回去了。」