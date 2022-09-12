麗彤(6539)8月合併營收1.6億元，受惠線上保健品銷售明顯回升，較上月與去年同期成長20％與14％，前8月合併營收12億元，年增率6％，第四季看好年底傳統旺季，公司將擴大產品線，隨著DV皮膚管理中心新竹館開幕，營收動能挹注，全年營運正向發展可期。

麗彤8月合併營收回升至1.6億元，月增20％年增14％雙成長，係加大產品力度的品牌推廣，並透過大數據分析產品購買組合變化，於DV官網推出多項的組合方案，搶攻線上保健保養品商機，公司受益保健/保養品銷售通路佈局完整，與雲端系統整合DV官網與皮膚管理中心合計超過65萬會員優勢，帶動8月合併營收上揚。

麗彤前8月合併營收12億元，年增率6％，第四季將啟動DV皮膚管理中心新竹館，以期增加美容服務之實體門市營收，進而擴大會員流量池，且看好年底大健康美容需求，於傳統旺季前，佈局新的產品規劃，搶攻不同年齡層的消費市場。

近年全球新冠肺炎影響，大幅提高民眾對保健保養品的重視，麗彤將增加對保健品需求的多元佈局，以期滿足不同需求的消費者，並堅持高品質的美容服務，隨著新的DV皮膚管理中心加入，透過口碑宣傳效益，營收動能多箭齊發，全年營運正向發展可期。而帶動國產藥品行銷至海外市場，並獲得國際醫藥大廠委託製造，讓優質的國產藥品跨出台灣行銷全世界。