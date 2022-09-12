蘋果iPhone14系列新機將在本周五熱鬧開賣，電信三雄磨刀霍霍，分別將在當天尬場，祭出多項優惠搶果粉目光，包括優惠券、AirPods Pro等，甚至還有特斯拉Model 3、宏佳騰智慧電車以及跨界聯名等等，噱頭十足。

中華電(2412)將於本周五上午8時舉辦「iPhone 14新機首賣會」，計畫在首賣會現場大方準備破萬元好禮寵愛辛苦排隊的果粉，前80名排隊客戶享3,600元優惠券，前10名再加碼送AirPods Pro，民眾只要於11月30日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 14全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案均可使用優惠券。

台灣大(3045)祭出號稱史上最勁爆、獎品總價值近300萬元的「最i果粉 1314」購機活動，回饋果粉用戶長期支持。11月30日前申辦台灣大1399元以上指定專案搭配iPhone 14系列，有機會抽中1台特斯拉Model 3，還有宏佳騰智慧電車。台灣大將於9月16日舉辦iPhone 14開賣活動，當天另將邀請14位「我的VIP」忠實果粉到場，提供包括最新Apple Watch Series 8等好禮三重奏。

遠傳(4904)宣布，今年首度攜手HOMEE 合宜家居推出購物金回饋方案，讓消費者能用合宜的價格購買更多元的家居商品，打造理想中的質感生活，申辦iPhone 14系列新機搭配599資費，就送總額6,000元HOMEE購物金；搭配799資費則送總額8,000購物金；搭配999/1199資費，則送總額14,000購物金；搭配1399元以上資費就送總額20,000購物金，HOMEE購物金會在完成申辦後派發至遠傳心生活APP，用戶可憑所收到的購物金使用序號，到HOMEE官網註冊成為會員，消費時就可以抵用。